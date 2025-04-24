شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيطاليا: مصر دولة مهمة فى المنطقة وعلاقات البلدين تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، عن استعداد بلاده لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب مصر فى جهودها لدعم استقرار القارة الأفريقية.

أكد وزير الخارجية الإيطالى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع بدر عبدالعاطى، أن مصر دولة مهمة وكبيرة فى استقرار المنطقة ودعم السلام، مشيرا إلى الروابط التاريخية بين البدين قائلا: "ندرس التاريخ المصرى القديم فى المرحلة الابتدائية قبل دراسة التاريخ الإيطالى، والعلاقات بين البلدين تمتد لآلاف السنين والروابط بين البلدين تاريخية.

دعا الوزير الإيطالى إلى ضرورة الالتزام بحرية الملاحة فى البحر الأحمر.