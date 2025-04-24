شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يدعو لزيادة الدعم الأوروبى لمواجهة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر عبدالعاطى وزير الخارجية، الالتزام بدفع العلاقات الثنائية مع إيطاليا خاصة فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره الإيطالى تعزيز التعاون فى مجالات الربط الكهربائى والطاقة المتجددة.

قال عبدالعاطى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيطالى أنطونيو تايانى، إن هناك اهتماما لدى الشركات الإيطالية بضح استثمارات إضافية إلى مصر، من خلال مساعى مصر لتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات الإيطالية.

أضاف وزير الخارجية، أن هناك تقديرا إيطاليا كاملا للدور المصرى فى منع أى مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين منذ 2016، معلق بالقول:" أكدنا التزامنا بمكافحة الهجرة غير الشرعية من جذورها وكافة جوانبها وأهمية زيادة الدعم الأوروبى إلى مصر فى مواجهة هذه الظاهرة من خلال ضخ استثمارات جديدة، خاصة وأن مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ على أراضيها، فضلا عن دعم مسارات الهجرة الشرعية من خلال تدريب الشباب المصرى فى القطاعات المختلفة.

كشف عبدالعاطى عن التوقيع على اتفاقية مشتركة مع إيطاليا لتعزيز فرص انتقال العمالة المصرية إلى إيطاليا من خلال المركز المصرى الإيطالى فى القاهرة.