شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير على عبدى أوارى سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، عن خالص التهانى والتبريكات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وجيشاً وشعباً، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.

وقال السفير الصومالي - في بيان اليوم الخميس، بهذه المناسبة - "إننا نسأل الله أن يعيد هذه الذكرى الغالية على شعب مصر الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

وثمن السفير علي أواري، العلاقات الصومالية - المصرية الأخوية، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها الى ٱفاق أرحب بما يُحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من الازدهار والتقدم.