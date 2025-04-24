شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تكشف تفاصيل زيارة وفد الحركة إلى مصر خلال الأيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بحرص تام ودون أي مصلحة خاصة لأنها تدرك أهمية وجود حالة من الوحدة الوطنية الحقيقية، مشددا على أن القرار الفلسطيني يجب أن يظل مستقلا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال متحدث فتح، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، " كان هناك وفد من حركة فتح منذ أيام في مصر الشقيقة التي طالما رعت عملية الحوار الوطني، وقدمنا مقترحات وأفكار للأشقاء في مصر حتى يتمكن البناء عليها، ليكون هناك حوار وطني شامل ترعاه مصر مبني على أسس ومرتكزات حقيقية تنسجم مع إنجازات منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما أكد عليه الرئيس الفلسطيني أبو مازن بالأمس".



وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وخاصة فى قطاع غزة الذي يتحول إلى منطقة منكوبة يسعى من خلالها الاحتلال إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني وتصفية وجوده الفلسطيني حتى يعيق الشعب الفلسطيني من إقامة الدولة الفلسطينية.



وأشار إلى أن هذا الاحتلال يعبر عن المشروع الإسرائيلي الذي يهدف للقضاء على الشعب الفلسطيني وعلى مستقبل وجوده، حيث تدار الحرب بعقلية دموية لا تؤمن بوجود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتعتقد أنها في هذه المرحلة قادرة على تصفية القضية الفلسطينية عند مواصلة ذبح الشعب الفلسطيني دون وجود رادع حقيقي لوقف المقتلة المتواصلة.



وأوضح أن الاحتلال يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني بشكل عام في غزة والضفة والقدس، تحت ذريعة القضاء على حركة حماس، ولكنه طوال عام ونصف يقضي على أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه من نجى من القتل والقصف، سيتعرض للموت جوعا أو مرضا بسبب انقطاع المواد الصحية والطبية والمواد الغذائية ووقف إدخال المساعدات الإنسانية.