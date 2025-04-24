شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة 25 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى. اخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ويشهد غدا، نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 29 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 33 درجة.

الصغرى 21 درجة.

قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 21 درجة.

أسوان

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.