شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ العمل بالتوقيت الصيفى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مساء اليوم الخميس بـ التوقيت الصيفي، وذلك للعمل بقرار رئيس مجلس الوزراء، وبذلك تصل القطارت فى توقت تغيير الساعة، متأخرة لمدة ساعة.

واوضحت الهيئة أنه عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 01:00 صباحاً على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الإنتهائية في هذه الليلة.