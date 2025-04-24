شكرا لقرائتكم خبر عن سبب حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 6 أشهر رغم التصالح مع أهل المتوفى والان مع تفاصيل الخبر

في فبراير 2025، وقع حادث سير مأساوي على الطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية) عند مدخل قرية القناوية بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، تسبب فيه صلاح الدين مخيون، نجل الفنان عبد العزيز مخيون، البالغ من العمر 23 عامًا.



أدى الحادث إلى وفاة الشاب لؤي محمد وصفي يعقوب، البالغ من العمر 34 عامًا، وإصابة اثنين آخرين هما أحمد حامد الطويل وتامر فرحات عبد الصمد، بالإضافة إلى إتلاف سيارات ودراجات نارية ومحل تجاري مجاور لموقع الحادث.



التحقيقات كشفت أن صلاح الدين كان يقود سيارته بسرعة مفرطة وتحت تأثير المخدرات، حيث أثبتت نتائج تحليل الدم والبول تعاطيه للمواد المخدرة، تم القبض عليه ووجهت له النيابة العامة تهم القتل الخطأ، القيادة تحت تأثير المخدرات، والقيادة برعونة، وقررت النيابة تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وفي محاولة لتخفيف الأزمة، عقد الفنان عبد العزيز مخيون جلسة صلح عرفية مع عائلة الضحية، حضرها عدد من كبار العائلات والشخصيات العامة، دفع عبد العزيز مخيون دية قدرها 1.5 مليون جنيه لأسرة المتوفى، وقدم العزاء لعائلة الفقيد.



على الرغم من التصالح ودفع الدية، استمرت الإجراءات القانونية، حتى صدور حكم محكمة جنايات دمنهور، امس برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعلة رئيس المحكمة، وبعضوية كلا من:- المستشارين هشام شريف الشريف وتامر أحمد عشره و مصطفى أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولى، بحبس 6 أشهر لنجل الفنان عبد العزيز مخيون وغرامة 10 آلاف جنيها بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى وقيادة سيارته تحت تأثير المخدر، مما نتج عنه مصرع شخص بمركز شرطة أبو حمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور.