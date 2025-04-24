شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية للأنفاق يكشف موعد تشغيل الخط الرابع للمترو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه من الوارد تشغيل المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو بشكل تدريجى، موضحا أن الهيئة تدرس خطة تشغيل المرحلة الأولى للخط الرابع ومن الممكن تشغيل 8 محطات أو أكثر حسب خطة التشغيل وذلك بداية عام 2027.

وأضاف رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية، أن الخط يبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطات الخط الرابع لمترو الانفاق، إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، و 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.