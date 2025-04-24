شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تعلن توقف خدماتها الإلكترونية من 11.30مساء الخميس حتى 4 فجر الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النيابة العامة أنه سيتم إيقاف جميع برامج وأنظمة وخدمات النيابة العامة مؤقتًا، وذلك اعتبارًا من الساعة 11.30 مساءً اليوم الخميس وحتى الساعة 4 صباحًا من يوم الجمعة، وذلك بعد تطبيق التوقيت الصيفى.

وأكدت النيابة العامة انه بالإشارة إلى انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي اليوم الخميس 24 إبريل، وما يترتب على ذلك من ضرورة تحديث أنظمة وبرامج النيابة العامة لتتوافق مع تعديل الوقت، يُرجى العلم بأنه سيتم إيقاف جميع برامج وأنظمة وخدمات النيابة العامة مؤقتًا، وذلك اعتبارًا من الساعة 11.30 مساءً وحتى الساعة 4 صباحًا من يوم الجمعة الموافق 25 إبريل.