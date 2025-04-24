شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: مقتل جندى وإصابة آخرين فى كمين بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام إسرائيلي، بمقتل جندي وإصابة آخرين فى كمين بقطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلى بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة وفا الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن مسيرة للاحتلال الاسرائيلي قصفت مجموعة من المواطنين كانوا عند تكية طعام خيرية في بلدة الزوايدة.

كما استشهد مواطن جراء قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 26 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 18 في مدينة غزة وشمالي القطاع.