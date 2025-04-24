شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد غدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله، بافتتاح 8 مساجد إحلال وتجديد غدًا الجمعة 25 من أبريل 2025 م.
وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 1306 مساجد ،من بينها 880 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و426 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، و أكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13387 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 653 مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا ا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة المنيا:
إحلال وتجديد : مسجد أولاد عمر، قرية الشيخ تمي – مركز أبو قرقاص؛ مسجد التل، عزبة التل – مركز أبو قرقاص؛ مسجد السلام، قرية طرفا – مركز سمالوط.
وفي محافظة الأقصر :
إنشاء : مسجد أنس بن مالك، قرية الزنيقة، أصفوان – مركز إسنا.
وفي محافظة الدقهلية :
إنشاء : مسجد الرحمة، عزبة عبده – مركز الجمالية.
وفي محافظة الفيوم:
إحلال وتجديد: مسجد مخيمر، قرية السعيدية – مركز سنورس.
وفي محافظة القليوبية:
إحلال وتجديد: مسجد سليمان خربوش، عزبة سليمان خربوش، قرية شبلنجة– مركز بنها.
وفي محافظة كفر الشيخ:
إحلال وتجديد:مسجد العاطل، عزبة العاطل – مركز فوه.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.
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