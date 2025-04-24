شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد غدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله، بافتتاح 8 مساجد إحلال وتجديد غدًا الجمعة 25 من أبريل 2025 م.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 1306 مساجد ،من بينها 880 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و426 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، و أكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 13387 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 653 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا ا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة المنيا:

إحلال وتجديد : مسجد أولاد عمر، قرية الشيخ تمي – مركز أبو قرقاص؛ مسجد التل، عزبة التل – مركز أبو قرقاص؛ مسجد السلام، قرية طرفا – مركز سمالوط.

وفي محافظة الأقصر :

إنشاء : مسجد أنس بن مالك، قرية الزنيقة، أصفوان – مركز إسنا.

وفي محافظة الدقهلية :

إنشاء : مسجد الرحمة، عزبة عبده – مركز الجمالية.

وفي محافظة الفيوم:

إحلال وتجديد: مسجد مخيمر، قرية السعيدية – مركز سنورس.

وفي محافظة القليوبية:

إحلال وتجديد: مسجد سليمان خربوش، عزبة سليمان خربوش، قرية شبلنجة– مركز بنها.

وفي محافظة كفر الشيخ:

إحلال وتجديد:مسجد العاطل، عزبة العاطل – مركز فوه.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.