شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يشهد توقيع اتفاقية تبادل معرفى مع هيئة الطيران الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مراسم توقيع خطاب نوايا للتعاون بين سلطة الطيران المدني المصري والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين؛ وذلك بمقر سلطة الطيران المدني المصري، حيث وقّع الاتفاقية من الجانب المصري الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري ، ومن الجانب الإماراتي سيف محمد السويدي مدير عام للهيئة العامة للطيران المدني.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الاهتمام المشترك لتدعيم التعاون الثنائي بمجالات الذكاء الاصطناعي، والتخطيط الاستراتيجي، وتبادل الخبرات، بما يسهم فى تعزيز قدرات القطاع والإرتقاء بخدماته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

هذا وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، وضمان التنسيق المستمر لتحقيق اهدافها .

وعقب مراسم التوقيع، اجتمع وزير الطيران المدني بمدير عام الهيئه العامه للطيران المدني بدولة الإمارات والوفد المرافق له بحضور كل من الملاح سامح فوزى نائب رئيس سلطه الطيران المدني والملاح محمد حسن مستشار رئيس السلطة وعدد من ممثلي سلطه الطيران المدنى المصري.

وأكد الدكتور سامح الحفنى، أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، كما أنها تُمثل خطوة جديدة نحو شراكات تنموية تدعم التحول الرقمي والتطور التقني في قطاع الطيران المدني.

وأضاف الحفني، أن الوزارة تحرص على الاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة، خاصةً تجربة دولة الإمارات والتي تُعد نموذجًا ناجحًا في تطوير قطاع الطيران، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك ونقل الخبرات بين الجانبين.

وأكد وزير الطيران المدني على اهتمام الوزارة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع السعي إلى تحديث البنية التحتية الرقمية وتبني أفضل الممارسات العالمية في التشغيل والإدارة.

و من جانبه، أعرب سيف السويدي مدير عام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجانب المصرى في مجال الطيران المدني، وأهمية تبادل الخبرات والمعرفة لدفع عجلة الابتكار والتطور في هذا القطاع الحيوي، خاصة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتعزيز تجربة المسافرين.

كما أثنى السويدي على جهود قطاع الطيران المدني المصري، وما يشهده من تطورات في مختلف مجالات الطيران، خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وكوادر بشرية متميزة قادرة على مواكبة التحديات العالمية في هذا المجال.