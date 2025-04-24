شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يشدد على رفع معدلات الأداء بملف التصالح والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمدينة الحوامدية للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

والتقى النائب عددًا من الأهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بالمدينة، مشددًا على مواصلة رفع مستوى النظافة.

وتابع نائب المحافظ، يرافقه هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف، حيث تفقد طبقة الأسفلت بشارعي النصر والجيش، مشددًا بتلافي ملاحظات الرصف مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وعقد النائب اجتماعًا مع رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة وسكرتير عام المدينة لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على الإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة.