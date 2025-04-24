شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن موعد تنفيذ أعمال التقييم بالمدارس المطبقة منهجية الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً المنهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل المنفذة بمدارس التعليم الفنى للعام الدراسي الحالي 2024/2025، لطلاب الصفوف الثلاثة بالمدارس الفنية، موضحة أنه سيتم تنفيذ الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجي خلال الفترة من يوم السبت 26 /4/2025 وحتى الثلاثاء الموافق 6/5/2025.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات بالالتزام بالتعليمات التالية:-

- السماح المرفق أسمائهم بتنفيذ اعمال التحقق الخارجي للمدارس المستهدفة وفقاً للجدول المرفق.

- يتم تنفيذ الزيارات للمدارس المتواجد بها صفوف الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2025/4/26.

- يتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب الذين لم يجتازوا وحدة أو وحدتين ( الدور الثاني ) وكذا أسماء الطلاب الذين لم يجتازوا أكثر من وحدتين ( الراسبين ) معتمدة من لجنة التقييم والتحقق بالمدرسة ومدير المدرسة والمحقق الخارجي وتختم بخاتم المدرسة من خلال الواتس آب مباشرة المسئولى لجنة التقييم والتحقق بالإدارات العامة النوعية بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بديوان عام الوزارة حتى يتم حصر الحالات الغير مستحقة لحضور التقييم النهائي في الدور الأول وإرسالها للجان النظام والمراقبة بالقطاعات المختلفة لطباعة أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب وتسليمها للمدارس في الموعد المقرر حسب خطة الندب.

- التنبيه على مسئولي لجنة متابعة منهجية الجدارات بالتعليم الفني بالمديريات التعليمية بابلاغ المكلفين بتلك الزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من السادة المحققين، وارسالها للجنة المختصة لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بالوزارة.

- إخطار المكلفين بأعمال التحقق الخارجي، بتسليم النسخة الورقية من التقارير وصورة من اخلاء الطرف من المدرسة المستهدفة للزيارة الي مسئول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية، وإرسال نسخة Soft من استمارات التحقق الخارجي على الواتس آب الخاص بمسئولى أعمال التقييم والتحقق على البرنامج بكل نوعية بالإدارة المركزية لـ مدارس التعليم الفني، وعدم التأخير في إرسال ذلك مع توفير أماكن إقامة (استراحة) للقادمين من محافظات أخرى لتنفيذ أعمال التحقق الخارجي بالمدارس التابعة للمديريات خلال فترة الزيارة.