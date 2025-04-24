شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف: تحرير سيناء دليل على تضحيات وبطولات الجيش لرفعة وحماية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمود الشريف، نقيب الأشراف، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل "قادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري، بذكرى تحرير سيناء.

وقال محمود الشريف نقيب الأشراف، إن تحرير أرض سيناء المباركة جاء بعد نصر مجيد حققته القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973 بتضحيات وبطولات جيل أكتوبر، من رجالها الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأكد نقيب الأشراف أن ذكرى تحرير سيناء تعد رمزا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها -ولا زال يقدمها- الجيش المصري من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها.

ودعا نقيب الأشراف، المصريين جميعًا إلى التكاتف والوقوف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات لحماية الأمن القومي للبلاد.



ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل، أن يتقبل شهداء مصر الأبرار ممن ضحوا -وما زالوا يضحون- بأنفسهم، وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم العزيز، وأن يجعلهم في أعلى عليين، وأن يديم على مصر وشعبها نعمتي الأمن والأمان، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.