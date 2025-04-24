شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح معلومات مهمة عن أهمية التطعيمات فى مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيمات الأطفال مهمة لأن التطعيم بيحمي من الأمراض الخطيرة اللي تعتبر سبب رئيسي في وفيات الأطفال أو إصابتهم بالإعاقات مثل شلل الأطفال والتيتانوس الوليدي والدفتيريا والحصبة والحصبة الألماني والسعال الديكي وغيرهم من الأمراض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : التطعيمات (اللقاحات) تُعد من أهم الوسائل لحماية الأفراد والمجتمعات من الأمراض المعدية، ولها فوائد كبيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.. إليك أهميتها بالتفصيل:

1. الوقاية من الأمراض الخطيرة

تحمي التطعيمات الجسم من الإصابة بأمراض قاتلة أو خطيرة مثل شلل الأطفال، الحصبة، الدفتيريا، والتيتانوس، والسل.

تقلل من خطر المضاعفات الخطيرة التي قد تؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة.

2. حماية المجتمع (المناعة الجماعية)

عندما يتم تطعيم نسبة كبيرة من السكان، تقل فرصة انتشار المرض، مما يحمي حتى الأشخاص غير المطعمين (مثل الرُضّع أو من لديهم مناعة ضعيفة).

هذا ما يُعرف بـ”مناعة القطيع”.

3. القضاء على الأمراض

بعض الأمراض يمكن القضاء عليها نهائيًا من خلال التطعيم، مثلما حدث مع الجدري وشلل الأطفال في معظم أنحاء العالم.



4. تقليل الحاجة إلى العلاجات والمستشفيات

الوقاية بالتطعيم تقلل الحاجة للعلاج والمضادات الحيوية، مما يخفف العبء على المستشفيات والنظام الصحي.

يُساهم أيضًا في تقليل مقاومة المضادات الحيوية.