شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تعلن نتائج استطلاع رأى الجمهور حول دراما رمضان 2025 السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، السبت 26 أبريل 2025، احتفالية إعلان نتائج استطلاع رأي الجمهور حول دراما رمضان 2025.

وأعلنت كلية الإعلام، نتائج الاستطلاع، تحت إشرف الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميد كلية الإعلام، والدكتورة نشوى عقل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك في إعداده وتنفيذه الدكتورة سحر مصطفى، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والمدير الأكاديمي لمركز بحوث ودراسات الرأي العام، والدكتورة شيرين سلامة الأستاذ المساعد بقسم الصحافة، والدكتور محمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية الإعلام - جامعة الأزهر.

وأوضحت الكلية، أن الاستطلاع استهدف رصد وتحليل تفضيلات الجمهور لأنواع الدراما المختلفة، وأبرز المسلسلات، والفنانين والفنانات المتميزين في الموسم الرمضاني، بالإضافة إلى تحديد وسائل الإعلام الأكثر استخدامًا في متابعة الدراما، والتعرّف على الأسباب الكامنة وراء تفضيلاتهم.

الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميد إعلام القاهرة

وأشارت إلى أنه تم تطبيق الاستبيان على عينة مكوّنة من (1100) مفردة من الجمهور المصري، حيث بلغت نسبة الإناث 70.4%، والذكور 29.6%. وتراوحت أعمار المشاركين بين 15 عامًا فأكثر، ومن حيث المستوى التعليمي، بلغ أصحاب التعليم الجامعي 73.2%، وحملة المؤهلات فوق الجامعية 18.9%، بينما بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط 4.8%، والتعليم المتوسط 2.9%.

أما من حيث الحالة الاجتماعية، فقد كان 69.8% من العينة من غير المتزوجين، و27.8% متزوجين، و1.6% مطلقين، و0.7% أرامل. وشكل الطلاب النسبة الأكبر من المشاركين بنسبة 52.2%، يليهم العاملون في القطاع الخاص بنسبة 17.8%، ثم العاملون في القطاع الحكومي بنسبة 17.1%. وبلغت نسبة من لا يعملون 6.2%، والعاملين في الأعمال الحرة 6.7%.

ومن حيث التوزيع الجغرافي، يقيم 61.8% من المشاركين في مناطق متوسطة المستوى، و28.4% في مناطق راقية، و9.8% في مناطق شعبية. كما أظهرت النتائج أن 90.2% من العينة ينتمون للحضر، مقابل 9.8% فقط من الريف.