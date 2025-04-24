شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تتابع عمليات حصاد البطاطس في المناطق الخالية من العفن البني والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة العاملون بمشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، خلال عطلة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء المتابعة المستمرة لعمليات حصاد محصول البطاطس بالمناطق الخالية من العفن البني على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتحت إشراف الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني، والحرص على عدم تأثر الخدمات خلال الإجازات.

وأكدت بلابل أيضا استمرار العمل في معامل المشروع من خلال الباحثين، وكذلك المهندسين بالمناطق الخالية، واستمرار المتابعة وتنفيذ أعمال الفحص والتحاليل، وكذلك متابعة أعمال الحصاد، إضافة إلى إدخال ومراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من مهندسى المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات.

وأوضحت مدير المشروع، أن إجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس بلغت وحتى نهاية مارس الماضي حوالي 620 ألف فدان.