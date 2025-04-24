شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بسبب أعمال تطوير أعلى كوبرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بسبب أعمال تطوير مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات فى الاتجاه من المهندسين والدقى وصولا الى وسط المدينة وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

رصدت كاميرات المراقبة أعلى كوبرى أكتوبر ظهور تباطؤ فى حركة المركبات بمطالع كوبرى أكتوبر فى الاتجاه من مناطق الجيزة والمهندسين والدقى وصولا إلى وسط المدينة ويقوم رجال المرور بتسيير حركة السيارات.



كثافات مرورية بسبب أعمال تطوير



تباطؤ حركة السيارات بسبب أعمال تطوير



زحام مرورى بسبب أعمال تطوير



بطء بحركة المركبات بسبب أعمال تطوير



انتظار المركبات