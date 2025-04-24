شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يجرى بروفة لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

أجرى رجال الأمن بروفة استعدادا لتأمين مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات ذهاب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025، والمقررة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة.

ووضعت الأطقم التابعة للمجموعة الإفريقية خطة شاملة لتأمين محيط استاد القاهرة من جميع الاتجاهات، وضبط عملية دخول الجماهير التي يُتوقع أن يصل عددها إلى نحو 52 ألف مشجع، وتركز الخطة الأمنية على إحكام السيطرة على البوابات الرئيسية، وتسهيل حركة الدخول والخروج، مع التشديد على منع دخول أي ممنوعات، وعلى رأسها الشماريخ والمواد القابلة للاشتعال.

كما تشمل الخطة تأمين الممرات المخصصة لدخول وخروج اللاعبين، إلى جانب طاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، لضمان وصولهم ومغادرتهم بشكل آمن ومنظم دون أي معوقات.

وشددت الجهات المنظمة على ضرورة التزام الجماهير بالتعليمات الأمنية، وإظهار التذاكر وبطاقات الهوية عند الدخول، في إطار الجهود الرامية لتوفير أجواء آمنة ومشرفة تعكس الصورة الحضارية للكرة المصرية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المباراة، سواء على الصعيد الفني أو الجماهيري.