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الهلال الأحمر المصرى ينظم وقفة تضامنية مع أرواح مسعفين الهلال الأحمر الفلسطينى

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  • الهلال الأحمر المصرى ينظم وقفة تضامنية مع أرواح مسعفين الهلال الأحمر الفلسطينى 1/3
  • الهلال الأحمر المصرى ينظم وقفة تضامنية مع أرواح مسعفين الهلال الأحمر الفلسطينى 2/3
  • الهلال الأحمر المصرى ينظم وقفة تضامنية مع أرواح مسعفين الهلال الأحمر الفلسطينى 3/3

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القاهرة - سامية سيد - نظّم الهلال الأحمر المصري، ، وقفة تضامنية بدعوة من الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ للتنديد بالاعتداء الأخير الذي تعرضت له طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والذي أسفر عن فقدان ثمانية مسعفين تابعين للجمعية.

الهلال الأحمر المصري ينظم وقفة تضامنية مع أرواح مسعفين الهلال الأحمر الفلسطينى

الهلال الأحمر المصري ينظم وقفة تضامنية مع أرواح مسعفين الهلال الأحمر الفلسطينى

وتتزامن هذه الوقفة مع عدد من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر حول العالم؛ تعبيرًا عن موقف موحد من قبل الحركة الدولية، وتضامناً مع المسعفين بالهلال الأحمر الفلسطيني الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم الإنساني

جانب من وقفة الهلال الأحمر المصري التضامنية مع أرواح مسعفين الهلال الأحمر الفلسطيني
جانب من وقفة الهلال الأحمر المصري التضامنية مع أرواح مسعفين الهلال الأحمر الفلسطيني

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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