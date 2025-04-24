شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستشعار عن بعد تستضيف برنامج للمركز التدريبي الإقليمي للموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

استضافت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، فعاليات البرنامج التدريبي للمركز التدريبي الإقليمي للموارد المائية والري، بحضور قيادات الهيئة ورؤساء الشُعب.

ورحب الدكتور إسلام أبوالمجد بجميع الحضور، وأكد أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء شاركت في البرنامج التدريبي، من خلال تقديم العديد من المحاضرات التعريفية بالهيئة، واستعراض دور الهيئة في مجال المياه والبيئة، وذلك بمشاركة 17 متدربًا من عدد من الدول الإفريقية في البرنامج التدريبي.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لإحداث تنمية مجتمعية في مختلف المجالات، وإجراء بحوث تطبيقية تعمل على خدمة التنمية بمختلف الأقاليم الجغرافية تماشيًا مع تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى حرص الهيئة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الهيئة؛ لتنفيذ المشروعات والبحوث التي يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي يساهم في دعم جهود الدولة المصرية؛ للارتقاء بالاقتصاد الوطني والمجتمع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم الدكتور أشرف حلمي، نائب رئيس الهيئة للشؤون العلمية، عرضًا بعنوان "تسخير الذكاء الاصطناعي للاستشعار عن بُعد: قصة نجاح الهيئة الوطنية للاستشعار عن بُعد".

كما قدم الدكتور عبدالعزيز بلال نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية، عرضًا بعنوان "تطبيق التقنيات الجغرافية المكانية في إدارة الزراعة لزيادة الأمن الغذائي".

وقدمت الدكتورة إلهام محمود، أستاذ البيئة وعلوم البحار بقسم الدراسات البيئية، عرضًا بعنوان "الاستشعار عن بُعد لتغير المناخ ومراقبة البيئة وإدارتها".

كما قدمت الدكتورة سلوى البيه، رئيس شعبة التطبيقات الهندسية والمياه، عرضًا بعنوان "الاستشعار عن بُعد لإدارة موارد المياه وتقييم المياه الجوفية ورصدها".

وعقب انتهاء البرنامج التدريبي، قام المشاركون بجولة تفقدية للهيئة، وتعرفوا على الإمكانيات والموارد البشرية المتميزة التي تتمتع بها الهيئة، كما تفقدوا عدد من المعامل كما اطلعوا على أحدث الأجهزة المزودة بها هذه المعامل.