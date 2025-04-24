شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

يهنئ المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لـ عيد تحرير سيناء.

وقال رئيس الأساقفة، أن تحرير سيناء يُعد مصدر فخر واعتزاز للشعب المصري بأكمله، لما يمثله من ملحمة وطنية سطّرها أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة البواسل، الذين قدّموا أرواحهم ودماءهم فداءً لأرض مصر، من أجل استعادة أرض سيناء الحبيبة.

وصلى رئيس الأساقفة لأجل شعب مصر الحبيب وجيشها الحريص علي حماية الوطن وسلامة أراضيه، داعيًا الله أن يبقى وطننا سالمًا من كل شر.