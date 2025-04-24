شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، جولة ميدانية بمحيط المتحف المصري الكبير نطاق مدخل المنصورية من طريق الإسكندرية الصحراوي، لمتابعة سير أعمال التطوير ورفع الكفاءة، استكمالًا للاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف.

وتضمن مخطط التطوير في محيط المتحف المصري الكبير، تنفيذ مسطحات خضراء، وتصميمات جمالية، وأعمال إضاءة، وكذلك تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، في ميدان الرماية، وأسفل الطريق الدائري، وعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وتوسعة الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إليه، والربط بينه وبين منطقة الأهرامات المجاورة له، إلى جانب دعم منظومة الطرق والمواصلات بمواقف سرفيس حضارية وساحات انتظار.

وشهدت المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة، شملت مسطحات خضراء مدعمة بشبكة ري حديثة، ولاند سكيب وممشى سياحي، وتجميل وطلاء الأسوار، وتطوير وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية، وإنشاء جداريات فنية لرموز مصر في مختلف المجالات، وذلك بما يتناسب مع أعمال التنسيق العام للمنطقة.