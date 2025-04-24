شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بتحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

قدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والأربعين لـ تحرير سيناء الحبيبة.

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر دعمها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوفقكم الرب القدير فيما هو صالح للبلاد، وختامًا ترفع الكنيسة الكاثوليكية صلاتها إلى الله القدير، حتى يحمي مصرنا الغالية من كل شر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وبعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك الأرض الغالية التي سطّر فيها أبطال القوات المسلحة المصرية ملحمة وطنية من أعظم ما شهدته الشعوب في تاريخها الحديث.

وجاء في نص البرقية:

"يشرفني أن أبعث إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أرقّ التهاني، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الغالية، التي استعاد فيها المصريون، بدماء أبنائهم الأبطال من رجال القوات المسلحة، كرامة الوطن وسيادته، ورسّخوا قيم التضحية والانتماء.

إن هذه الذكرى تظل شاهدًا خالدًا على صلابة إرادة المصريين، وعزيمة قواتنا المسلحة الباسلة، من أجل أن تبقى مصر عظيمة، مرفوعة الراية، عصيّة على الكسر."

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي برقية مماثلة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، معربًا فيها عن بالغ تقديره واعتزازه بما يقدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات جليلة في سبيل أمن الوطن واستقراره ورفعته.