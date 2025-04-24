شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن 62 فرصة عمل بمهنة "سائق حافلة" براتب 24 ألف جنيه.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، توفير 62 فرصة عمل على مهنة "سائق حافلة " وذلك للعمل في إحدى الدول الخليجية.

وقال الوزير، إن هذه الفرص الجديدة يتم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن شروط ومزايا هذه الفرص الجديدة هي: راتب شهري يعادل 24 ألف و900 جنيه مصري ، والسن من 25 الى 40 سنة ، ورخصة قيادة سارية خاصة -مهنية ،مع وجود ضمان صحي من خلال الشركة، والإجازات طبقا لقانون العمل، وتوفير مواصلات، وفترة اختبار 3 شهور، وعقد حكومى، ومدة التعاقد 3 سنوات، على أن يكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 24 ابريل 2025، ولمدة 5 أيام، ويتم ارسال السيرة الذاتية وصورة الرخصة "pdf "،على البريد الالكتروني [email protected].