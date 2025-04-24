شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح منافذ الجمعيات الاستهلاكية لطرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المنشات التموينية حيث أشارت إلى انتظام فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الخميس لطرح السلع الغذائية، واللحوم و الدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 25 وقد تصل إلى 30% فى إطار حرص وزارة التموين على تخفيف العبء على المواطنين.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمنتجات الأساسية لاستمرار صرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا خاصة بعد قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين لمد فترة الصرف حتى نهاية مايو 2025 للمستحقين مما لم يتمكنو من الصرف خلال شهرى مارس وأبريل 2025، حيث توفر الوزارة أكثر من 30 سلعة ومتاح صرفها للمواطنين على البطاقات ضمن منحة الدعم الإضافي ويتم صرف السلع على حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية وبحد أقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة 125 جنيها دعم إضافى، وكذلك الصرف بحد أقصى 4 كيلو سكر حر و 2 زجاجة زيت حر للبطاقة المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة 250 جنيها دعم إضافي، إضافة إلى صرف سلع حرة أخرى بباقي مبلغ المنحة، ويأتي ذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية



