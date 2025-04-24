شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: توريد 2000 طن قمح حتى الآن.. وإضافة مواقع استلام إضافية والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن لضمان سريان موسم الحصاد دون أى معوقات.

وشدد محافظ الجيزة، على تعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية لتذليل كافة العقبات أولاً بأول مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للمزارعين خلال 48 ساعة وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على تقرير من مديرية التموين والتجارة الداخلية عن حصاد محصول القمح للموسم الشتوي 2024 / 2025.

وأكد محافظ الجيزة انتظام عمليات توريد القمح المحلي للصوامع والشون التابعة لمحافظة الجيزة والتي تبلغ 12 موقعًا تخزينيًا بعد إضافة موقعين إضافيين.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان موسم توريد ناجح يعكس حجم الجهود المبذولة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

ومن جانبه، أكد السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة، أنه تم تشغيل موقعين إضافيين لاستلام القمح المحلي وهما مجمع الصوامع قطاع سفنكس بطريق الضبعة التابع لجهاز مستقبل مصر وكذلك مركز تجميع شونة السعودية بمركز العياط.

وأعلن مدير المديرية، أن إجمالي كمية القمح الموردة للصوامع حتى نهاية عمل يوم 23 / 4 / 2025 بلغت 2000.490 طن، وجارٍ استلام الكميات بشكل يومي من الموردين مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لهم.