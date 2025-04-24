شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة وجموع الشعب المصرى العظيم ، بمناسبة الذكرى ال 43 لـ تحرير سيناء .

وقال نقيب المعلمين، أنه في هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، نحتفل بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، تلك الأرض الطاهرة التي رويت بدماء الشهداء، وارتفعت راية الوطن عليها عالية خفّاقة بفضل تضحيات الأبطال من رجال القوات المسلحة المصرية.

وأوضح الزناتي أن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل رمزًا للكرامة والعزة، ومثالًا حيًا على ما يمكن أن يحققه الإصرار والوحدة الوطنية، وجسدت معركة تحرير سيناء ملحمة في الصبر والنضال، أثبت فيها الشعب المصري أنه قادر على صناعة المستحيل بقوة وإرادة وعمل دؤوب.

وقال نقيب المعلمين أن هذه الذكرى العظيمة، نتخذها فرصة لنجدد العهد على أن نحمي تراب هذا الوطن ونبنيه بسواعدنا وعقولنا، وأن نحافظ على سلامته ووحدته، مستلهمين دروس العزة، من تاريخنا العظيم، وقادرين بإذن الله على مواجهه تحديات الحاضر لتحقيق مستقبل أفضل .

ووجه نقيب المعلمين تحية إلى أرواح الشهداء، وتحية إلى كل من ساهم في استرداد كل شبر من أرض سيناء، تلك البقعة العزيزة من مصر الحبيبة، التى ستظل بقوة ووحدة أبنائها خلف قيادتهم السياسية ، وطنًا خالدًا، شامخًا على مصر العصور .



