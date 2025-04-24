شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الخميس 24-4-2025.. انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط الرياح والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 24 أبريل 2025، انخفاضًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر.



ويشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، مع وجود فرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وفرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.

قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 23 درجة.

أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 25 درجة.