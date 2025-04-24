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كيف تحمى نفسك من الإصابة بسرطان الثدى؟ وزارة الصحة تجيب

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كيف تحمى نفسك من الإصابة بسرطان الثدى؟ وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 24 أبريل 2025 07:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الاصابة بسرطان الثدى من خلال عدة نصائح نشرتها الوزارة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، والتى تشمل:-

- الحرص على الغذاء المتوازن الغني بالخضروات والفاكهة وممارسة النشاط البدني بانتظام والمحافظة على وزن الجسم.

- استشارة الطبيب في حال استخدام الهرمونات البديلة.

- الحرص على الرضاعة الطبيعية.

- تجنب التدخين وتعاطي التبغ بكافة أشكاله.

- الفحص الذاتي للثدي مع الوعي بعلامات الإصابة بسرطان الثدي.

- الفحص المبكر يساعد في الاكتشاف المبكر والعلاج بطريقة أسهل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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