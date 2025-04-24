شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بسرطان الثدى؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 24 أبريل 2025 07:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الاصابة بسرطان الثدى من خلال عدة نصائح نشرتها الوزارة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، والتى تشمل:-
- الحرص على الغذاء المتوازن الغني بالخضروات والفاكهة وممارسة النشاط البدني بانتظام والمحافظة على وزن الجسم.
- استشارة الطبيب في حال استخدام الهرمونات البديلة.
- الحرص على الرضاعة الطبيعية.
- تجنب التدخين وتعاطي التبغ بكافة أشكاله.
- الفحص الذاتي للثدي مع الوعي بعلامات الإصابة بسرطان الثدي.
- الفحص المبكر يساعد في الاكتشاف المبكر والعلاج بطريقة أسهل.
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