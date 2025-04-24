شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإصابة بسرطان الثدى؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الخميس، 24 أبريل 2025 07:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الاصابة بسرطان الثدى من خلال عدة نصائح نشرتها الوزارة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، والتى تشمل:- - الحرص على الغذاء المتوازن الغني بالخضروات والفاكهة وممارسة النشاط البدني بانتظام والمحافظة على وزن الجسم. - استشارة الطبيب في حال استخدام الهرمونات البديلة. - الحرص على الرضاعة الطبيعية. - تجنب التدخين وتعاطي التبغ بكافة أشكاله. - الفحص الذاتي للثدي مع الوعي بعلامات الإصابة بسرطان الثدي. - الفحص المبكر يساعد في الاكتشاف المبكر والعلاج بطريقة أسهل.

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