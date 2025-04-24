شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الطبية وتعويض المرض.. مميزات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على عدة مزايا ضمن تأمين المرض، تشمل تعويضات للمؤمن عليهم في حالات المرض والحمل والولادة، وذلك على النحو التالي:

تعويض الحمل والولادة:تستحق المؤمن عليها تعويضًا عن الأجر بنسبة 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76) من القانون، ويُصرف من الجهة المختصة بتعويض الأجر، وذلك خلال مدة إجازة الحمل والوضع المحددة في قانون الطفل أو قانون العمل أو أنظمة العاملين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بشرط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن عشرة أشهر.

الرعاية الطبية والعلاج:تنص المادة (75) على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تتولى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا حتى يُشفى أو يثبت عجزه. وتشمل الرعاية الطبية أيضًا علاج المؤمن عليهن خلال فترتي الحمل والولادة، وفقًا لما ورد في المادة (47) من القانون.

مدة صرف التعويض:يستمر صرف تعويض الأجر طوال فترة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو الوفاة، على ألا تتجاوز مدة الصرف 180 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة.

الأمراض المزمنة:يُمنح المريض المصاب بمرض مزمن تعويضًا يعادل أجر الاشتراك الكامل طوال فترة مرضه، حتى يُشفى أو تستقر حالته بشكل يمكنه من العودة إلى عمله، أو يُثبت عجزه الكامل. ويجوز للجهة المختصة وقف صرف التعويض إذا خالف المؤمن عليه تعليمات العلاج.

نسبة تعويض المرض:وفقًا للمادة (76)، إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض يومي يعادل 75% من أجره المُسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يومًا، ثم تزداد النسبة إلى 85% بعد ذلك، على ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجر المحدد قانونًا.