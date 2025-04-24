أيهما أفضل الشاى الأخضر أم الأسود؟

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الشاي كلمة مشتقة من اللغة الفارسية تشاى وهي كلمة من أصول صينية، وموطنه الأصلى المناطق الجنوبية من الصين وأجزاء من الهند ولاوس وتايلاند، ثم أدخل إلى اليابان في أوائل القرن الثالث عشر وأوروبا في القرن السادس عشر، ثم إلى أمريكا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم ويعد الشاي المشروب الأكثر إستهلاكاً في العالم.



أيهما أفضل الشاي الأخضر أم الأسود؟

وفى التقرير التالى نتعرف على أيهما أفضل الشاي الأخضر أم الأسود؟

1- الشاي الأخضر والأسود كلاهما يستخرج من الأوراق النباتية إلا أن معالجة الأوراق لإنتاج الشاى تختلف، حيث تؤكسد أوراق الشاي الأسود بالكامل بينما تبخر أوراق الشاي الأخضر قليلاً قبل تجفيفها.

2- يحتوى الشاي الأخضر على كاتشين بنسبة 30-42% ، فلافونول 5-10 %، أحــمــاض أمـيـنـيـة 4-6%، معادن 6-8%، كافايين 4.24%.

3- الشاي الأسود يحتوى على كاتشين بنسبة 3-10%، فلافونول 6-8% ، أحماض أمينية 13-15% ، معادن 10%، كافايين 4.33%.

4- أشارت العديد من الدراسات أن الشاى الأخضر قد يكون وقائى ضد أنواع معينة من السرطانات مثل سرطان الرئة والمبيض والثدى والمعدة وله تأثير في علاج إلتهابات الجلد ويحمى من تلف الحمض النووي الناتج عن الآشعة فوق البنفسجية.

5- مستخلص الشاي الأخضر يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تسريع أكسدة الدهون.

6- الفوائد الصحية المكتسبة من شرب الشاي الأخضر والأسود متقاربة فكلاهما يساعد فى تعزيز الصحة والوقاية من العديد السرطانات.