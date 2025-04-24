شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم إجازة لطلاب المدارس بمناسبة الذكرى 43 لتحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل طلاب المدارس اليوم الخميس، على إجازة بمناسبة الذكرى 43 لتحرير سيناء، حيث تم مراعاة الإجازات الرسمية بجداول امتحانات شهر أبريل الجارى، على أن تعود الدراسة وتقييمات الشهر بداية من الأسبوع المقبل 27 أبريل، كما يحصل أعضاء هيئة التدريس أيضا على إجازة اليوم الخميس 24 أبريل الجارى ومديرى المدارس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.