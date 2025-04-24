شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: انتهاء تصنيع 20 قطارًا سريعًا و14 جرارًا للعمل بمشروع القطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر استقبلت أول قطار سريع من طراز "ديزيرو" قبل عدة أشهر، وهو أحد القطارات التي تم تصنيعها خصيصًا لمصر في مصانع شركة "سيمنز" الألمانية، للعمل ضمن مشروع الخط الكهربائي السريع "العين السخنة – مطروح"، أحد مكونات شبكة القطارات السريعة في البلاد.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تصنيع 14 قطارًا إقليميًا إضافيًا من طراز "ديزيرو"، من إجمالي 34 قطارًا مخصصًا للخط، وسيتم توريدها إلى مصر خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى الانتهاء من تصنيع 5 قطارات سريعة من طراز "فيلارو" من أصل 15 قطارًا، ومن المقرر وصول أول قطار منها إلى مصر في أغسطس المقبل. بالإضافة إلى ذلك، اكتمل تصنيع جميع الجرارات الخاصة بنقل البضائع، بإجمالي 14 جرارًا.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة القطارات السريعة في مصر تتكون من 3 خطوط بإجمالي أطوال تبلغ نحو 2000 كيلومتر، وتشمل 60 محطة، إلى جانب ورشتين رئيسيتين للصيانة، و5 نقاط فنية للخدمة. ويضم أسطول الشبكة 41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، و41 جرارًا للبضائع.

ويبلغ طول الخط الأول "العين السخنة – العلمين – مطروح" نحو 660 كيلومترًا، ويشمل 21 محطة، منها 13 محطة للقطارات السريعة و8 محطات إقليمية، بالإضافة إلى مركز للتحكم والسيطرة على التشغيل.