شكرا لقرائتكم خبر عن إذا امتنعت الزوجة دون مبرر عن طاعة زوجها.. ما هو التصرف القانونى أمام الزوج؟ والان مع تفاصيل الخبر

عندما تنشب الخلافات الزوجية يسارع كلا الزوجين للبحث عن طريقة لاسترداد حقوقه وإجبار الطرف الأخر بتنفيذ الاتفاقات التي تم عقد قبل الزواج، فيلجأ الزوج إلي دعوي النشوز حال إصرار الزوجة على عدم الخضوع لزوجها ومغادرتها المسكن الخاص بالزوجية بدون عذر مقبول وبدون موافقة الزوج على ذلك ، وعدم قيامها بجميع واجباتها تجاه الزوج وتستطيع المحكمة إذا تأكدت من ادعاءات الزوج أن تقضي بنشوزها وحرمانها من كثير من الحقوق التي تحصل عليها من قبل المحكمة.

ويمنح القانون للزوجة فرصة للرجوع إلى طاعة زوجها خلال فترة من استلامها إنذار الطاعة أو الاعتراض على الحكم قبل مرور شهر، كما أعطي القانون للزوجة الحق في الدفاع عن نفسها في حالة التعرض إلى معاملة سيئة أو سوء معاشرة من قبل الزوج بالاعتراض على الطاعة والحصول على الطلاق للضرر.

وخلال السطور التالية نرصد التصرف القانوني الذي يقوم به الزوج حال امتناع زوجته عن طاعته دون سبب مبرر.

- الزواج الرسمى هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق رسمى المأذون.

- يلتزم الزوج وجوبا بأدائها لزوجته حيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعى، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، وسبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.

- يتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر يتم بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها.

- يشترط فى هذا الانذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته.

- تصبح الزوجة ناشز حال توجيه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية 30 يوما من تاريخ الإنذار .

- كما تصبح ناشز حال اعتراض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفضه بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج إقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة.

- يترتب على النشوز القانونى حرمان الزوجة من نفقتها من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة، وعدم قدرتها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها، اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الأسباب.

- يحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها علي أن يشترط لأثبات كف الزوجة عن النشوز أن يصاحب هذا الكف مظاهر مادية كعودتها لمسكن الزوجية.