شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا تصلى من أجل البابا فرنسيس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

دعت مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك للمشاركة في الصلاة من أجل راحة نفس قداسة البابا فرنسيس يوم الأحد الموافق 27 أبريل الساعة 6.30 مساء في كاتدرائية يسوع الملك.

ويستقبل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس العزاء عقب القداس الإلهي من الساعة 8 مساء حتى 10 مساء بالقاعة الملحقة بالكاتدرائية.

وأعلنت إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك أنها ستستقبل العزاء فى رحيل البابا فرنسيس، حيث أعلنت موعد استقبال التعازى اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل فى قاعة السمائيين بمطرانية الأقباط الكاثوليك، الساعة السادسة مساء، فيما أعلنت إيبارشية أبو قرقاص وملوى ودير مواس للأقباط الكاثوليك موعد استقبال التعازي في انتقال قداسة البابا فرنسيس اليوم الأربعاء الموافق 23 أبريل بمقر المطرانية من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً.

واستقبلت أمس الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عزاء قداسة البابا فرنسيس بحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وعدد من المطارنة والآباء، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.