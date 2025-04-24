شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة: الحكومة تولى اهتماما بالغا بالاستراتيجية الوطنية للسكان والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن الوزارة تعمل على توظيف طاقات الشباب في جهود تحسين الخصائص السكانية، وذلك بهدف دعم دور الشباب في التوعية المجتمعية وتغيير السلوكيات السكانية بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان.

وأوضحت الدكتورة عبلة الألفى فى تصيحات لها، أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم لنشر الوعي الأسري، وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة، وبناء الانتماء الوطني، مشددة على أن تأهيل الشباب كقيادات مستقبلية يعد إحدى ركائز تحسين الخصائص السكانية، إلى جانب التمكين الاقتصادي، لاسيما للمرأة والشابات، ودعم الصناعات المحلية.

وأشارت إلى ارتباط الملف السكاني ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي، وأشارت إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن المناطق تم تصنيفها وفق مؤشرات الخصائص السكانية تبلغ 73 منطقة، وقد تم إعداد خطة عاجلة للتعامل معها، ترتكز على مبادرة "الألف يوم الذهبية"، التي تُعد نموذجاً مبتكراً لتحسين صحة الأم والطفل، من خلال التوعية بالمباعدة بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات.