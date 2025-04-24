شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مترًا ارتفاعًا.. تفاصيل إنشاء أعلى كوبرى فى مصر بمسار القطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل المصرية شبكة القطار الكهربائي السريع، والتي تتكون من 3 خطوط بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كيلومتر، وتشمل 60 محطة، بالإضافة إلى ورشتين رئيسيتين، و5 نقاط للصيانة. ويبلغ حجم أسطول التشغيل 41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، إلى جانب 41 جرارًا لنقل البضائع.

ويُعد الخط الأول من الشبكة (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح) الأهم من حيث الطول، إذ يمتد لمسافة 660 كيلومترًا، ويشمل 21 محطة، من بينها 13 محطة للقطارات السريعة و8 محطات إقليمية، إلى جانب مركز للتحكم والسيطرة.

ومن أبرز المشروعات الهندسية على مسار هذا الخط، كوبري خور مايو، الذي يُعد من الأعمال الصناعية الفريدة بالمشروع، ويُنفذ بارتفاع يصل إلى 80 مترًا على محورين، ليصبح بذلك أعلى كوبري في مصر.

ويبلغ الطول الإجمالي للكوبري نحو 550 مترًا من الأعمال الخرسانية، بعرض 14 مترًا، ويتكون من 9 محاور بارتفاعات متدرجة تتماشى مع طبيعة التضاريس الجبلية في المنطقة. يتم تنفيذ الكوبري باستخدام نظام "العربات المتحركة" (Cantilever Carriage) بطول 40 مترًا، ويضم ثلاث باكيات معدنية، يبلغ طول كل واحدة منها 60 مترًا، بوزن إجمالي يصل إلى 2250 طنًا، وتُركب بواسطة أوناش عملاقة.

يقع الكوبري في منطقة خور مايو بالقرب من حلوان، ويربط بين ضفتي جبلين يفصل بينهما مجرى سيل رئيسي يعرف باسم "قناطر مايو"، ما تطلّب حلولًا هندسية متقدمة لضمان استمرارية وسرعة تشغيل القطار على هذا المسار الحيوي.

ويجري تنفيذ الكوبري بسواعد مصرية خالصة، من خلال شركة أبناء حسن علام، وتحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.