شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

توفى منذ قليل النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة، أثناء استقلاله سيارته الخاصة أثناء قيامه بتقديم واجب عزاء، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنائب ثروت فتح الباب، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نبأ الوفاة، مشيرة إلى أن العزاء سوف يكون اليوم عقب صلاة العصر من المسجد الكبير بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، على أن يكون العزاء الجمعة 25 / 4 بملعب الدراكسة الرياضي.

يذكر أن النائب تعرض لوعكة صحية بعد انفجار شريان فى المخ، واصطدم بسيارة أخري، وتم نقله على الفور إلى مستشفى شربين العام، وتم نقله عقب ذلك إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة بالعناية المركزة.