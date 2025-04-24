شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تصدر اليوم حركة محليات لعدد من قيادات المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن صدور قرارات للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، تشمل عدداً من قيادات الإدارة المحلية في عدد من المحافظات، ضمن خطوات حاسمة لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن خدمة المواطنين هي المعيار الأول، وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين مستمر.