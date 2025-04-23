شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الرئيس ترامب بدأ صبره ينفد إزاء السلام في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يتحرك في الاتجاه الخاطئ بشأن محادثات السلام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر البيت الأبيض، أنه لا تخفيض أحادي الجانب للرسوم الجمركية على الصين، مشيرًا، إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع اليوم سبعة أوامر تنفيذية تركز على التعليم.

وواصل: "الرئيس ترامب بدأ صبره ينفد إزاء السلام في أوكرانيا، وحتى نصل إلى سلام في أوكرانيا لابد من الأطراف تقديم بعض التنازلات".

وأوضح البيت الأبيض: "ترامب لم يطلب شيئا من أوكرانيا فيما يخص شبه جزيرة القرم، وترامب يطلب فقط الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء هذا القتل اليومي".