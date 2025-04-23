شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يقفز من شرفة منزله خلال زلزال ضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، يظهر رجلا يقفز من شرفة أحد المنازل خلال زلزال تركيا الذى ضرب إسطنبول، وقد شهدت مناطق متفرقة من إسطنبول لحظات من الذعر، حيث هرع السكان إلى الشوارع فور وقوع الزلزال، وسط صرخات تصاعدت من المنازل.

وأعلنت سلطات ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصا، معظمهم نتيجة القفز من النوافذ والشرفات هربا من الزلزال الذى بلغت قوته 6.2 درجة إسطنبول وهو أحد أقوى الزلازل التى شهدتها المدينة فى السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت التقارير أن الإصابات تراوحت بين كسور ورضوض، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة لتلقى العلاج، ودعت السلطات المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ.

وقد أعاد الزلزال الجديد إلى الذاكرة زلزال فبراير 2023 وهو أعنف زلزال فى تاريخ تركيا الحديث، إذ كانت قوته 7.8 درجة ما تسبب فى دمار واسع وأودى بحياة أكثر من 55 ألفا وإصابة أكثر من 107 آلاف فى جنوب تركيا وشمال سوريا.