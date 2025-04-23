شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: لدينا خطة كاملة لتطوير المتحف الزراعى ليكون مزارا للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، إن افتتاح معرض زهور الربيع، جاء بفضل مجهودات وتعاون عدد من الوزراء والمحافظين والقطاع الخاص والإعلام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "المتحف الزراعي، عبارة عن 8 متاحف، ويعتر ثاني أكبر متحف على مستوى العالم، ويضم مجموعة من الآثار الملكية والفرعونية، وبه ثاني نسخة من كتاب وصف مصر، وبه أيضا قاعة سينمائية ملكية".

وتابع: "عندما دخلت المتحف قبل 3 أشهر، شعرت أنه يجب أن يعود مفخرة لمصر، وحدث تنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، وأرسل لي فريق من هيئة الطرق والكباري، وبالفعل قاموا بإحياء البنية التحتية، وحدث تنسيق مع محافظي القاهرة والجيزة، وأرسلوا فرق عمل كاملة".

وقال: "محافظتا القاهرة والجيزة أرسلوا 350 سيارة لإزالة المخلفات، وتم عمل فريق عمل على رأسه معاون وزير الزراعة، وتم التواصل مع منظمة الفاو، حتى يخرج المتحف ومعرض زهور الربيع بالصورة اللائقة".

وأوضح الوزير أن هناك خطة كاملة لتطوير المتحف الزراعي، بالشراكة مع العديد من رجال الأعمال المصريين الوطنيين، ليكون مزارا للجميع.

أشار وزير الزراعة إلى أنه تم طرح مقترح نقل معرض زهور الربيع إلى المتحف الزراعي، على قيادات الوزارة والفاو، وتم الاتفاق على تنفيذ هذا الأمر.

وقال الوزير، إن زراعة الزهور، هي إحدى الزراعات التي يمكنها أن تكون مصدرا هاما للعملة الصعبة، كما هو الحال في دولة هولندا، مشيرا إلى أن مصر لديها كل المقومات لتنفيذ هذا الأمر.