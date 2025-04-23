شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الأرثوذكس يعزى الأنبا إبراهيم إسحاق في رحيل البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة أخوية تعبّر عن عمق العلاقات الروحية والإنسانية التي تجمع الكنيستين، تلقى اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، اتصالاً هاتفيًا من قداسة البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، لتقديم التعازي في انتقال قداسة البابا فرنسيس.

وقدم بطريرك الروم الأرثوذكس خالص التعازي إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك، والشعب الكاثوليكي في مصر والعالم بنياحة قداسة البابا فرنسيس، الذي رحل من عالمنا بعد مسيرة حافلة بالخدمة والمحبة.

وعبّر غبطة البطريرك ثيودوروس الثاني، خلال الاتصال، عن حزنه العميق لفقدان شخصية كنسية عالمية مميزة، أضاءت بحكمتها، ووداعتها دروب الحوار، والوحدة، وخدمة الإنسان، خصوصًا الفقراء والمتألمين.

واستذكر غبطته لقاءاته المتكررة مع قداسة البابا فرنسيس، التي اتّسمت بروح الأخوّة والصدق، وشكّلت محطات مضيئة في مسيرة التقارب بين الكنيستين.

ومن جانبه، عبّر غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق عن بالغ امتنانه لهذه المبادرة الأخوية، مثمّنًا كلمات المواساة الصادقة التي عبّر عنها البطريرك ثيودوروس الثاني، والتي تعكس عمق المحبة بين الكنيستين، وحرصهما المشترك على العمل، من أجل وحدة المؤمنين، والشهادة للإنجيل في هذا العالم الجريح.

وأشار الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي، الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس الإسكندرية إلى أن العلاقة التي جمعت بين قداسة البابا فرنسيس، وقداسة البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني لم تكن مجرد لقاءات بروتوكولية، بل كانت علاقة روحية مفعمة بالمحبة الإنجيلية، والاحترام المتبادل، والتعاون، من أجل خير الكنيسة، والإنسانية.

وأكد أن بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، ستكون ممثلة رسميًا في جنازة قداسة البابا فرنسيس بوفد كنسي يرأسه سيادة المتروبوليت ذيميتريوس، مطران دار السلام، وسيادة المتروبوليت غيناديوس، مطران ليبيا، اللذان سينقلان تعازي قداسة البابا والبطريرك ثيودوروس الثاني إلى الكنيسة الكاثوليكية.