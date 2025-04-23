شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يكلف وفدا برئاسة أسقف تورينو وروما لحضور جنازة البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

صرح القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلف وفدًا برئاسة نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما لحضور جنازة بابا الڤاتيكان الراحل قداسة البابا فرنسيس، وعضوية أصحاب النيافة:

- الأنبا أنجيلوس أسقف لندن

- الأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنچلوس.

- الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.

وفى سياق متصل، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن البابا فرنسيس دأب على دعم قطاع غزة وطالب بوقف الحرب.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة العادية الـ 163 لمجلس الجامعة العربيىة على مستوى وزراء الخارجية العرب.

انطلقت قبل قليل أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتني من المقرر أن تشهد الإعداد للبنود التي سيقرها مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، المزمع عقده اليوم الأربعاء .

أعمال الدورة العادية الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية

وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمآسي وآلام ضحايا الأعمال الإرهابية الذي يوافق الثاني والعشرين من أبريل من كل عام، أصدرت الجامعة العربية بيانا، أحيت فيه هذا اليوم الذي تم فيه التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسي وزراء الداخلية العرب والعدل العرب في اجتماعهما المشترك عام 1998.

وصرح السفير محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤؤون القانونية، أن الاحتفال باليوم العربي هذا العام يأتي في إطار الاهتمام الدولي الكبير بموضوع ضحايا الإرهاب، حيث احتضنت إسبانيا خلال الفترة 8-10 أكتوبر 2024 مؤتمر الأمم المتحدة لضحايا الإرهاب والناجين منه، تحت الرئاسة المشتركة لإسبانيا والعراق.

الدول العربية وفلسطين

وقد ركز المؤتمر على دعم المجتمع الدولي والدول الأعضاء والمجتمع المدني لاحتياجات الضحايا وحقوقهم مع تعزيز التسامح والقدرة على الصمود في المجتمعات المتضررة من الإرهاب، وتعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه الضحايا والناجون كمربين وعوامل للتغير وبناة السلام.



