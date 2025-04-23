شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يبحث تعزيز التعاون النقابي مع وفود من المغرب والجزائر وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، وفودًا نقابية من المغرب والجزائر وليبيا، وذلك خلال لقاء عُقد لبحث آفاق التعاون المشترك بين النقابات العمالية بشمال إفريقيا ونظيرتها المصرية، في إطار جهود تعزيز العمل العربي النقابي المشترك.

حضر اللقاء كل من:هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محسن آش الله، رئيس نقابة السياحة والفنادق، أشرف الدوكار، رئيس نقابة النقل البري، ومحمد كامل، ممثل العاملين بالسكة الحديد في الاتحاد، إلى جانب عدد من القيادات النقابية المصرية.

وخلال كلمته أعرب "الجمل" عن ترحيبه بهذه الزيارة للوفد العربية بعد توقف استمر عدة سنوات ، مثمناً الدور الوطني للاتحادات العربية في دعم القضايا العمالية في ضوء التعاون والعمل المشترك ، مشيراً إلى امتلاك الدول العربية المقومات التي تعزز من هذا التعاون بما يثمر ويحقق أهدافه المنشودة .

وأشار "رئيس اتحاد عمال مصر" إلي أهمية التكامل العربي و الوحدة النقابية العمالية ، لتعزيز الدور الأساسي وهو مساندة العمال في كافة مطالبهم المشروعة ،في بيئة عمل لائقة ،و دعم قضاياهم في ظل ما تشهده المنطقة العربية والإفريقية من تحديات كبيرة، ودعي الي ضرورة لم الشمل العربي والتنسيق في كافة المحافل العربية والدولية.

ومن جانبه أكد "فؤاد" على ضرورة التمسك بتنفيذ قرارات، وتوصيات مؤتمر العمل العربي، لما تبناه من قضايا مختلفة على كافة المحاور، تهدف لتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك بما يحقق وحدة الموقف العربى فى مواجهة القضايا الإقليمية والدولية ، و دعم القضية الفلسطينية.

ودعى "رئيس العامة للمرافق" الوفود العربية لعقد عدداً من الندوات و الدورات التدريبيه ، بمركز تدريب الكوادر النقابية التابع للنقابة العامة للمرافق بمدينة الإسكندرية ، خلال الفترة القادمة بما، يعود بالنفع على كلا الأطراف ويعظم من قيمة التقارب العربي.

فيما أشار "مرسال" إلي ضرورة تضافر الجهود وترجمة التعاون إلى عقد لقاءات و ندوات للتباحث وتبادل الخبرات حول القضايا العمالية والمهنية والتدريب والتثقيف والتنسيق على المستوى العمالي لصياغة رؤى موحدة حول القضايا المشتركة .

ومن جانبهم، أكدت الوفود العمالية العربية على تقديرها لمصر قلب الأمة النابض والدور العمالي المصري الريادي الذي يجسد مفاهيم الوحدة والتماسك النقابي، وبما يميزه من قوة بين الأوساط العمالية الدولية، ودوره البارز في دعم كافة القضايا القومية والتشريعات والقوانين العمالية.

كما اعربت الوفود عن تطلعها لتعزيز التعاون مع النقابات العمالية المصرية، في مختلف المجالات، خاصة في مجال التدريب، بما يسهم في تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي.