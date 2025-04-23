شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: صباح الخير يا سينا.. نصر لا يتقادم وفخر لا يزول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" صباح الخير يا سينا.. نصر لا يتقادم وفخر لا يزول.. القوات المسلحة: متمسكون بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم فى الحفاظ على أرض مصر.. صلابة المقاتل ودهاء المفاوض.. رصاصة انطلقت فى أكتوبر 1973 وأجهزت على العدو فى مارس 1979.

اقرأ فى العدد غدا - ملحمة التحرير ومعجزة التعمير.. سيناء من الحرب للسالم ومن ميادين المعارك إلى ساحات البناء.. مشروعات قومية عمالقة ترسم ملامح المستقبل.. رفح الجديدة مدينة تنبض بالحياة فى قلب الشمال وميناء العريش بوابة عريضة على العالم.. وقطار سيناء طفرة فى النقل وممر طابا شريان اقتصادى بين الشرق والغرب

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- مد فترة تلقى تظلمات المستبعدين من "سكن لكل المصريين 5"

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