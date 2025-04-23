شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى يشهد جلسة تعيين النواب الأطباء دفعة 2023 بكلية الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور كل من: الدكتور هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية.

الدكتورة إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب والتعليم الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى أورام الثدي.

عُقدت جلسة مفتوحة لتعيين النواب من خريجي دفعة 2023 بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، حيث بدأت الجلسة بالإعلان عن عدد الوظائف الشاغرة المخصصة لكلية طب قصر العيني ومعهد الأورام التابعين لمستشفيات جامعة القاهرة، والتي بلغ عددها 219 وظيفة، موزعة كالتالي:

188 وظيفة شاغرة في الأقسام الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني

31 وظيفة إكلينيكية بمعهد الأورام

وقد تم الإعلان عن هذه الوظائف مسبقًا من خلال جهاز التنظيم والإدارة، وتم ترتيب المتقدمين وفقًا للمجموع الكلي، حيث بلغ عدد المتقدمين 465 طالبًا.

استُهلت الجلسة بكلمة ترحيبية من الدكتور حسام صلاح، عبّر خلالها عن شكره وامتنانه للخريجين، مؤكدًا على دعمه الكامل لهم. كما شدد على أن عدم الحصول على التخصص المرغوب لا يعني نهاية الطموح، بل يمكن تحقيق النجاح الحقيقي من خلال الإبداع والتميز في التخصص المتاح، مما يجعله محببًا للفرد، وهو من أسمى معاني النجاح.

وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية التي توفرها الكلية والمستشفيات الجامعية، متمنيًا لجميع الخريجين التوفيق في مسيرتهم العملية المقبلة.

وقد شهدت الجلسة تنظيمًا دقيقًا وفعّالًا، لضمان سهولة اختيار التخصصات بما يتماشى مع احتياجات المستشفيات الجامعية، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وترتيب الخريجين وفقًا لاستحقاقاتهم. وتم العمل على تهيئة بيئة مناسبة تدعم الطلاب وتوفر لهم المسارات التدريبية والتعليمية التي تؤهلهم للتميز المهني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام جامعة القاهرة بدورها الأكاديمي والمجتمعي في إعداد كوادر طبية مؤهلة، من خلال برامج تدريبية وتطبيقية متقدمة، تعزز من قدراتهم العملية وتتماشى مع احتياجات القطاع الصحي، بما يسهم في النهوض بمستوى الرعاية الصحية على المستوى الوطني.