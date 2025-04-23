شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: تدريب 2000 طالب وطالبة فى مختلف التخصصات على مدار عامين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل "برنامج اختراق سوق العمل" لدعم وتأهيل الشباب بـ وزارة وزارة التضامن الاجتماعي فعالياته في جامعة سوهاج، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تدريب أكثر من 2000 طالب وطالبة في مختلف التخصصات، علي مدار عامين دراسيين وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل حقيقية من خلال معرض توظيف يُقام في نهاية كل عام دراسي.



إطلاق برنامج وزارة التضامن لدعم وتأهيل الشباب



وأطلق البرنامج بجامعة سوهاج بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، و الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور عبد الناصر يس، والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب



وزارة التضامن تنفذ برنامج لدعم لدعم وتأهيل الشباب

وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج أكثر من 2600 طالب في جامعتي أسيوط وسوهاج، حيث تم اختيار 500 طالب للمرحلة الأولي، والتي تنتهي في مايو، وستنطلق المرحلة الثانية في سبتمبر المقبل.

ويقدم البرنامج عددا من التدريبات المتقدمة في مجالات تشمل: "البرمجة – التسويق الرقمي – التجارة الإلكترونية – الموارد البشرية – الخدمات المصرفية – الفينتك – صناعة المحتوى – الاستراتيجيات التجارية".





خلال إطلاق برنامج وزارة التضامن لدعم وتأهيل الشباب

وأشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عدداً من الأنشطة في الجامعة من خلال وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، كما تقدم دعما ماليا للطلاب الأولى بالرعاية.

وأوضح النعماني أن إطلاق برنامج "اختراق سوق العمل" لدعم وتأهيل طلاب الجامعات يتوافق مع رؤية الجامعة التي تضع على رأس أولوياتها إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، ومنحهم الأدوات اللازمة للنجاح في مساراتهم المهنية.